Bakan Koca: Somut adımları hızla atmamız gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de katıldığı toplantıdaki konuşmasında "Halk sağlığı acil durumlarında, fikri mülkiyeti düzenleyen daha insan temelli somut adımları hızla atmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 75’inci Dünya Sağlık Asamblesi’ne katıldı. Bakan Koca, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, son dönemde uluslararası toplumun peş peşe pandemi ve Ukrayna krizi gibi iki öngörülemeyen felaketle karşı karşıya kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* “Her iki durum da sağlığın uluslararası ilişkilerin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bugün geldiğimiz noktada, enerji ve ticaret gibi sağlığın da sorunların çözümünde etkili bir araç olduğunu kabul etmek zorundayız.

* Ancak; bu noktada, bir samimiyet testine de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz sağlıkçıların rolü, çatışmaların doğurduğu olumsuz etkilerle mücadeleden çok daha öte olmalıdır.

* Bizim insan sağlığı temelindeki duruş ve kararlılığımız, telafiden ziyade caydırıcı bir unsur olmalıdır.”

“İNSAN TEMELLİ SOMUT ADIMLARI HIZLA ATMALIYIZ”

Bakan Koca, pandemi ve Ukrayna’daki durumun, tüm dünyaya insanı odağa alan bir yaklaşımın ve uluslararası dayanışmanın önemini gösterdiğini aktararak şöyle konuştu:

* “Sağlık söz konusu olduğunda çıkar ve tahakküm çabalarının terk edilmesi gerektiği, aksine bir tutumun doğrudan insan hayatına mal olduğu bir kez daha anlaşıldı. Pandeminin ilk gününden itibaren tüm gözler Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) çevrildi. DSÖ tarihinde belki de ilk kez bu kadar büyük bir ilgi ve sorumlulukla karşı karşıya kaldı.

* Doğal olarak DSÖ’nün bu süreçte dünyadaki her milletin ve bireyin sağlık hakkını koruması beklenmiştir. Ayrıca; bilgiye, ilaca, aşıya, sağlık hizmetine erişimde adaletin sağlanmasında liderlik yapması da beklenmiştir. Evet, zaman zaman bu çabaları gördük ve takdir ettik.

* Ancak yeterli olmadığını bugün bu platformda konuşmamız gerekiyor. Halk sağlığı acil durumlarında, fikri mülkiyeti düzenleyen daha insan temelli somut adımları hızla atmamız gerektiğine inanıyorum.”

COVID-19 pandemisiyle mücadele sürecinin, başlangıcından itibaren her bir anıyla üzerinde çalışılması gereken bir dersler bütünü olduğuna işaret eden Koca, sözlerine şöyle devam etti:

* “Ülkem, pandeminin ilk gününden itibaren bu sınavı tüm aşamalarında başarıyla vermiş; sağlık sistemimiz hiçbir aşamada aksamamıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yalnızca kendi vatandaşlarına en üst düzeyde hizmet sunmakla kalmamış; 161 ülke ve 14 uluslararası kuruluşa koruyucu ekipman bağışı, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve Afrika Birliği’nin Afrika Aşı Edinme Vakfı (AVAT) aracılığıyla aşı yardımı gibi farklı alanlarda uluslararası dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur. Geldiğimiz noktada, kendi geliştirdiğimiz aşımız olan Turkovac’ın uluslararası dayanışmanın bir parçası olması için de aynı niyeti taşımaktayız.”