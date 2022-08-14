Bakan Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde ilçelerden başlayarak sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerin devam edeceğine vurgu yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;
“Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.”