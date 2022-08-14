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Bakan Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde ilçelerden başlayarak sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirtti.

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Bakan Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerin devam edeceğine vurgu yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.”

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