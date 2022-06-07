Bakan Koca ‘Türkiye’de ilk’ diyerek duyurdu: Hastanın kalbindeki delik, karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılarak kapatıldı

Bursa Şehir Hastanesi'nde kalbinde delik bulunan bir hasta, kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamanın dünyada sayılı, Türkiye'de de ilk olduğunu belirtti.

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Bursa Şehir Hastanesi’nde Türkiye’de ilk Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemi uygulandı. Kalbinde delik bulunan bir hasta, kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.

BAKAN KOCA: DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE’DE İLK

Gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamanın dünyada sayılı, Türkiye’de de ilk olduğunu belirtti. Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Bursa Şehir Hastanesi doktoru şu ifadeleri kullandı:

* “Hasta bizlere nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Klinikte yapmış olduğumuz tetkiklerinde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Bu delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik.

* Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde de ve bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.”

Operasyona katılan başka bir doktor ise şöyle konuştu:

* “Nimet Hanım’ı radyolojik olarak tetkik ettiğimizde vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği, kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı.

* Kendi aramızda tartıştığımızda da bunun Transhepatik yöntemle yani karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirttik. Yaptığımız işlem, karaciğer cilt üzerinde yarım santimlik bir kesi ile utrason rehberliğinde karaciğeri delerek, karaciğer toplar damarı vasıtasıyla kalbe ulaşmaktı.

* Yani karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla da kalpteki delik, kardiyoloji ekibince kapatıldı.”