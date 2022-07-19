Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Koca, Bolu'da içme suyundan rahatsızlanan kişilerden 10'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı.
“10 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA”
Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.