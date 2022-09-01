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Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma: 18:40 - 01 Eylül 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama

Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.”

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