Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;
“1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.”