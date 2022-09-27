Bakan Koca’dan grip aşısı açıklaması: e-Nabız’a tanımlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşılarının e-Nabız’a tanımlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından grip aşılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, “65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı” dedi.
“DOKTOR REÇETESİ İLE ECZANELERDEN ALINABİLİR”
Ayrıca, Bakan Koca “Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir” bilgisini paylaştı.