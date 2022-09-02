Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler?

Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Batı Nil Virüsu; insanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan ve artropotlarla bulaşan bir flavivirustur. Batı Nil virüsü belirtileri kişilerin yüzde 80'inde hiç görülmüyor.

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İlk kez 1937 yılında Uganda’da tanımlanan ve o günden itibaren dünyaya yayılan Batı Nil Virüsü, kuşları ısıran sinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Enfekte olan kişilerin yüzde 1’inden daha azında ise ‘ensafalit-menenjit’ tarzında bir klinik tablo da gelişebiliyor.

BATI NİL ATEŞİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İnsanların çoğu Batı Nil Virüsü (BNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar. Bulaş en çok Haziran- Eylül döneminde gerçekleşir

Çok düşük oranlarda görülmekle birlikte aşağıdaki yollarla da enfeksiyon bulaşabilmektedir:

Gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğine,

Kan verilmesi,

Organ nakilleri,

Laboratuvarda maruziyet.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuluçka süresi 2-14 gün, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir

Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez.

Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1'inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir.

Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin %1'inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir. Bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. BNV yüzünden nörolojik tablo meydana gelen hastaların %10'u ölür.

Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan insanlar, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altındadırlar.

NASIL KORUNULUR?

Hastalığı önlemenin en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını engellemektir.

Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın. DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus ağacı yağı ile para-menthane-diol ürünlerinden birini içeren kovucular, uzun süreli koruma sağlar.

Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin.

Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın.

Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardım edin; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın.