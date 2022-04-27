Beyin implantı, Parkinson hastalığına çözüm oluyor

Beyin implantı ile Parkinson hastalığının semptomlarının tersine çevrildiği gözlemlendi. Yapılan deney, tedavisi olmayan Parkinson hastalığı için umut oldu.

Sozcu.com.tr

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Bir Parkinson hastasının, beynine yerleştirilen küçük bir cihazla hastalık semptomlarının azaldığı görüldü. İlk defa yapılan deney Tony Howells isimli Parkinson hastası üzerinde uygulandı.

Bristol’deki Southmead Hastanesi, dünyada küçük derin beyin stimülasyonu (DBS) cihazını implante eden ilk hastane. Cihaz, beynin hasarlı bölgelerine elektriksel darbeler ileterek çalışır.

Tony Howells, cihazı 2019’da implante ettirdi. BBC’ye operasyondan önce yürüyüşe çıkmaya çalıştığında, ancak arabadan sadece 200 metre uzaklaşabildiğini, operasyondan 12 ay sonra ise 4 kilometre yürüdüğünü söylüyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ HALİNE GELEBİLİR

Sinir sisteminin uzun süreli dejeneratif bir hastalığı olan Parkinson hastalığının tedavisi yok. Semptomlar istemsiz titreme, yavaş hareket ve sert, esnek olmayan kasları içeriyor.

Howells, Parkinson hastalığı için şunları söylüyor: “Başınıza gelene kadar ne kadar sinir bozucu olduğunu anlayamazsınız. Ayakkabı bağcıklarını takmak bile büyük bir operasyon… Günlük yaşamınızı hiç bitmeyecek şekilde etkiler.”

Çoğu insan 50 yaşın üzerindeyken semptomlar geliştiriyor, ancak 20 hastadan yaklaşık 1’i 40 yaşın altındayken de bu hastalığın belirtilerini göstermeye başlayabiliyor.

DBS ameliyatı şu anda, kalp pili gibi bir pilin, derinin altından beyne giden tellere bağlı göğüs veya mide bölgesine implante edilmesiyle gerçekleşiyor. DBS sistemi, kafatasına implante edilen cihaz için küçük bir pil sistemi içeriyor. Daha sonra beynin hedeflenen bölgelerine elektriksel uyarılar iletiyor. Ve operasyonu gerçekleştirmek sadece üç saat sürüyor.

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