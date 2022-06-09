Bilim dünyasında çığır açan ilaç: Kalbi onaran jel

Bir araştırmaya göre biyolojik olarak parçalanabilen bir jel, kalp krizi sonrası dokuyu yenileyebilir ve kalp krizlerinin neden olduğu hasarı onarabilir.

Sozcu.com.tr

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Manchester Üniversitesi ve İngiliz Kalp Vakfı’ndan araştırmacılar, jelin hücreleri doğrudan canlı bir kalbe iletebileceğini ve onların gelişip büyümesine yardımcı olabileceğini buldu.

Ekip, jeli sağlıklı farelere enjekte ettiğinde, iki hafta boyunca kalpte kaldığını gözlemledi. Çalışma lideri Katharine King şunları söyledi: “Henüz yeni bir keşif olmasına rağmen, bu yeni teknolojinin kalp krizi sonrasında kalpleri onarmaya yardımcı olma potansiyeli çok büyük.”

Araştırma İngiliz Kardiyovasküler Derneği konferansında sunuldu. Araştırmacılar, yıllardır kalp yetmezliğinde ilerleme riskini azaltmanın bir yolu olarak hasarlı kalplere yeni hücreler vermenin yollarını arıyorlar. Ancak tarihsel olarak, hücreler doğrudan kalbe enjekte edildiğinde, yalnızca yüzde 1’i hayatta kaldı.

DENEYLER DEVAM EDİYOR

Son çalışmada, araştırmacılar, kalp kası hücreleri olmak üzere programlanmış insan hücrelerini bir jele eklediler ve onları üç hafta boyunca bir tabakta büyütebildiler.

Ekip, bu teknolojinin yaşayan bir kalpte de çalışabileceğini kanıtlamak için, sağlıklı farelere jel enjekte etti ve jelin iki hafta boyunca kalpte kaldığını görüldü.

Kalbin elektriksel aktivitesini ölçen ekokardiyogramlar ve elektrokardiyogramlar, enjeksiyonun güvenli olduğunu doğruladı.

Araştırmacılar şimdi, kalp hücrelerinin yeni kas dokusu geliştirip geliştiremeyeceğini ve kalbin verimli bir şekilde pompalama yeteneğini geri kazanmaya yardımcı olup olmadığını görmek için kalp krizinden hemen sonra bu tedaviyi farelerde denemeyi planlıyorlar.

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