Bilim insanından korkutan uyarı: Covid-19 akıllandı, artık daha tehlikeli

Corona virüsü salgını Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarıyla hızını ve etkisini artırırken, bilim insanlarından endişe yaratan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’la mücadele ekibinde yer alan ünlü ve başarılı bilim insanı Dr. David Nabarro, İngiliz medyasına konuştu.

Dr. Nabarro, insanların Covid-19’a “saygı göstermesi” gerektiğini söyledi ve virüsün mutasyona uğrayarak daha da akıllı bir hale geldiğini dile getirdi.

İngiliz Sky News’e konuşan Dr. Nabarro, “Virüs sürekli evrim geçiriyor ve değişiyor. Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması” dedi. Ünlü bilim insanı, “Bağışıklık sistemimizi kırmayı başarıyor ve bu sebeple vakalar artıyor” dedi.

İnsanların Covid-19 önlemlerini artık almaması, maske takmaması ve daha da çok sosyalleşmesinin hastalığın yayılması için öne çıkan faktörler olduğunu dile getiren bilim insanı uyarılarda da bulundu. Dr. Nabarro, “Herkese verebileceğim tavsiye şudur, bu virüs bir yere gitmedi ve halen çok sayıda insanı öldürüyor ve ayrıca uzun Covid-19 sendromu da çok nahoş bir şey” dedi.

Dr. Nabarro, “Hoşumuza gitmese de önlemlerimizi almalıyız ve virüse saygı duymalıyız” ifadesini kullanarak aşılanma sürecinin de hızlanması gerektiğini söyledi.