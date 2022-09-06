Bilim insanları uyardı: Omicron’un yeni varyantı çıktı, her ay bulaşabiliyor

Bilim insanları ve uzmanlar, dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantının yeni bir alt türünün ortaya çıktığını duyurdu. Yetkililer, "Yeni virüs ile insanlar iyileştikten haftalar sonra tekrar Covid-19 olabilecek" uyarısını yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2019 yılının son haftalarından beri kamuoyunda büyük bir endişe ve panik yaratan corona virüsü ile ilgili yeni bir açıklama ve uyarı Avustralya’dan geldi… Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantının BA.5 alt türünün yeni mutasyonlarının oluşabileceğini söyleyen bilim insanları bu yeni tür ile hastalığın çok daha hızlı bir şekilde yayılabileceği öne sürüldü.

Batı Avustralya’nın Sağlıktan Sorumlu Yöneticisi Andrew Robertson, yerel medyaya açıklamalarda bulundu. Robertson, Covid-19 aşısı olanlarda ya da hastalığı geçirmiş olanlarda belli bir seviyeye kadar bağışıklık sağlandığını söylerken, “Yeni bir Omicron BA.5 varyantı insanlara iyileştikten birkaç hafta sonra yeniden bulaşabilir” dedi.

“ÖNCEKİ OMICRON VARYANTLARINA GÖRE DAHA BULAŞICI”

Robertson, “Omicron BA.2 bulaştıktan sonra iyileşen ve 4 hafta sonra tekrar hastalanan insanların sayısı giderek artıyor. Bazen 6 ile 8 haftaya kadar çıkabiliyor bu süre ve ikinci Covid-19’lar genellikle BA.4 ve BA.5 olabilir” ifadesini kullandı.

Bu varyantların çok daha yüksek bulaşıcılık oranları olduğuna dikkat çeken ABD’li bilim insanı David Montefiori de benzer açıklamalarda bulundu. Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli olan Profesör Montefiori, “Bu varyantların baskınlığı artıyor ve bu varyant Omicron’un önceki versiyonlarına göre çok daha bulaşıcı” ifadesini kullandı.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre ABD’de mevcut Covid-19 vakalarının yüzde 88.8’i Omicron BA.5 olarak kayıtlara geçiyor.

İlginizi Çekebilir Omicron varyantının ilk belirtileri değişti: Covid-19 bulaşanlara uyarı