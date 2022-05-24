Bilim insanları uyardı: Tuvalet alışkanlığı kansere neden olabilir

İngiltere'de uzmanlar, tuvalete yanlış şekilde oturmanın kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu.

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İngiltere’de sağlık yayınları ve araştırmaları yapan, AB tarafından da desteklenen Dr. Fox Online Pharmacy’den doktor Deborah Lee, tuvalet düzeni ve kanser bağlantısı arasında bir bağlantı olduğunu son yaptıkları araştırmalar ile doğrulandığını duyurdu.

İngiliz uzmanlar, tuvalete yanlış şekilde oturmanın kanser riskini artırabildiğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalarda, özellikle son dönemde bağırsak kanserinin Batı ülkelerinde giderek daha yaygın hale geldiği vurgulanırken, farklı risk faktörleri bulunduğuna dikkat çekildi. Özellikle konu bağırsak kanseri olduğunda, fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilonun hastalığın iki ana nedeni olduğu vurgulandı.

‘OTURMAK ÇÖMELMEKTEN DAHA ÇOK KABIZLIĞA NEDEN OLDUĞU İÇİN…’

Fox Online Pharmacy’den Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Dahası, bağırsak kanseri vakalarının yüzde 63’ü şaşırtıcı bir şekilde Batı ülkelerinde yoğunlaştığı belirtildi. Doktor Lee, “Bir teori, Batılıların bağırsaklarını boşaltmak için tuvalete oturdukları, oysa gelişmekte olan ülkelerde sadece çömelmenin çok daha yaygın olduğu olabilir” dedi.

Dr Lee, “Oturmak, çömelmekten daha fazla kabızlığa neden olur.” ifadelerinde bulundu.

İngiliz uzman, çömelmenin tuvalet yapmak için doğru pozisyon olduğunu belirtirken, “Birincisi, yerçekiminin işin çoğunu yapmasına izin veriyor. Çömeldiğinizde, gövdenin doğal ağırlığı kaseye sıkışır, bu da daha az ıkınmaya ihtiyaç olduğu anlamına gelir.” dedi.

Çömelme, ileoçekal valfin (ince bağırsak ile kalın bağırsak arasındaki valf) doğal olarak kendini kapatmasına izin verirken, oturmak düzgün kapanmasını engeller ve dışkıyı başarılı bir şekilde geçirmek için gerekli iç bağırsak basıncını elde etmeyi zorlaştırır.

Doktor Lee, kasık kemiğine bağlı kas kemiği olan puborektalisin bu nedenle çömelme sırasında daha iyi gevşeyebildiğini açıkladı. Bu durumun, kanser hastalığı ile bağlantısı olabileceğinin altını çizdi.

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