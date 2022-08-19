Bilim insanlarından korkutan corona virüsü uyarısı: Kış aylarında maske ve karantina geri dönebilir…

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsün bulaşıcılık süresiyle ilgili yeni veriler ortaya koyarken, uzmanlar önümüzdeki kışı işaret etti. Artan corona virüsü vakaları göz önüne alındığında 'önümüzdeki kış maske, sosyal mesafe ve karantina kuralları yeniden uygulamaya alınabilir' uyarısı yapıldı.

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İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Imperial College London tarafından yapılan yeni bir araştırma, son dönemde artan corona virüsü vakalarına ışık tutarken, korkutucu sonuçlar ortaya çıkardı.

İngiltere’de yapılan araştırmalarda, corona virüsü vakalarının üçte ikisinin semptomların başlamasından beş gün sonra geçtiğini ancak geri kalanların bir hafta sonra bile hala bulaşıcı olduğu ortaya konuldu.

Son dönemde neredeyse hemen hemen her ülkede karantina uygulaması kaldırılırken, uzmanlar gelecek aylarda uygulamanın tekrar yürürlüğe konulmasını önerdi.

‘EN AZ 5 GÜN KARANTİNA UYGULANMALI’

Imperial College London’dan ve çalışmanın baş yazarı Profesör Ajit Lalvani, corona virüsü testi pozitif çıkan kişilerin en az 5 gün boyunca karantinada kalmasını ve testleri iki kez negatif çıkana kadar izolasyonda kalmalarını tavsiye etti.

Benzer bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden de geldi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, corona virüsündeki artan vaka sayılarına dikkat çekilirken, ‘maske ve sosyal mesafe kuralları’na uyulması çağrısı yapıldı. DSÖ’den yapılan açıklamada, ‘Covid-19 ile yaşamayı öğrenmek, orada değilmiş gibi davranmak anlamına gelmez.’ ifadeleri de yer aldı.

İngiltere’de politikacılar da, toplu taşıma araçlarında ve çoğu kapalı kamusal alanda maske takılmasının yeniden zorunlu hale gelmesini talep etmişti.

SAĞLIK SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK

Uzmanlar, corona virüsü ve grip vakalarıyla birlikte kış aylarında hastanelerin yeniden dolabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, sağlık sistemlerinin yeniden baskı altında olacağı endişesi duyduklarını belirtti.

İngiltere merkezli tıp dergisi The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan yeni çalışma, toplumda corona virüsü enfeksiyonundan sonra bulaşıcılığın ne kadar sürdüğünü ortaya koyarak bir ilk oldu.

KIŞ AYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Imperial’deki Solunum Enfeksiyonlarında NIHR Sağlık Koruma Araştırma Birimi müdürü Profesör Lalvani, “Bu çalışmadan önce bulaşıcılık hakkındaki resmin yarısını kaçırıyorduk, bu, herhangi bir pandemiyi kontrol etmek için esastır.” dedi.

Uzmanlar, önümüzdeki kış aylarına dikkat çekerken, maske ve karantina kurallarının geri gelmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, DSÖ hatırlatma doz aşılar konusunda da uyarılarını yineledi.

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