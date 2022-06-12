Bilimsel araştırma: 500 erkekten birinde fazladan cinsiyet kromozomu var

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her 500 erkekten biri fazladan cinsiyet kromozomu taşıyor.

Sozcu.com.tr

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İlgili tıbbi problemler açısından daha fazla risk altında olan insanları belirlemek için daha fazla genetik test yapılması çağrısında bulunan araştırmacılara göre, daha önce düşünülenden iki kat daha fazla erkek, fazladan bir cinsiyet kromozomu taşıyor.

Guardian’ın haberine göre, UK Biobank’a kayıtlı 200.000’den fazla erkek üzerinde yapılan araştırma, genel popülasyondaki yaklaşık 500 kişiden birinin fazladan bir X veya Y kromozomuna sahip olduğunu, bu sayının daha önceki çalışmalarda bulunan sayının iki katı olduğunu ortaya koydu.

Cambridge ve Exeter Üniversitesi’ndeki araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmaya göre, yaşları 40 ila 70 arasında değişen 207.067 Avrupa kökenli erkeğin DNA’sını incelendi. Aralarında fazladan X kromozomlu 231 erkek ve fazladan Y kromozomlu 143 erkek belirlendi.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ

Bilim insanları, Genetics in Medicine’de yayınlanan çalışmadaki verilerden yola çıkarak genel popülasyondaki 500 erkekten 1’inin fazladan bir X veya Y kromozomu taşıdığını tahmin ediyor.

Çoğu erkek bir X ve bir Y kromozomuna sahip olsa da, bazıları XXY veya XYY olarak doğar ve bu da onları tip 2 diyabet, tıkalı kan damarları ve KOAH gibi sağlık sorunları açısından yüksek risk altına sokar.

Uzmanlar, “Özellikle gecikmiş ergenlik, kısırlık, diyabet ve pıhtılaşma sorunları olan bazı erkekler hakkında daha fazla genetik araştırma yapmalıyız” dedi.

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