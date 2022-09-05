Bilimsel araştırma: Araç dumanları kadınları daha çok etkiliyor

Yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin kadınları erkeklerden daha fazla etkileyebileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Kanada’daki Manitoba Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sertleşmiş arterlere bağlı protein seviyelerinin artmasına neden olduğu için araba dumanlarının kadınlar için daha yüksek risk oluşturabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmada, beş erkek ve beş kadından oluşan on gönüllüden bir seferde dört saat boyunca dumanı teneffüs etmeleri istendi.

Deney, farklı konsantrasyonlarda dizel kullanılarak bir ay arayla üç farklı durumda yapıldı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Her iki cinsiyette de araştırmacılar, iltihaplanma, enfeksiyon ve kardiyovasküler hastalık ile ilgili kan bileşenlerinde değişiklikler buldular, ancak kadınlarda sertleşmiş arterlerle bağlantılı protein seviyeleri daha yüksekti.

Uzmanlar, bunun, kalp krizi veya felç riskini artırabileceğini ancak bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Bulgular, Barselona’daki Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi’nde sunuldu.

Önceki çalışmalar da kadınların ev tozu gibi solunum yollarını tahriş eden maddelere karşı daha yüksek bir bağışıklık tepkisine sahip olduğunu gösteriyor. Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların solunum yolu enfeksiyonlarına ve astıma daha duyarlı olduklarına dair ayrı kanıtlar bulunuyor.

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