Aralarında Stephen Hawking de vardı… Disleksik insanlarla ilgili ezber bozan açıklama

Aralarında Stephen Hawking, Albert Einstein gibi dahilerde de görülen disleksi ile ilgili ezber bozan bir araştırma yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Kişinin okuma ve yazma ile fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği nörolojik bir rahatsızlık olan disleksi, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Pablo Picasso ve Sir Stephen Hawking de dahil olmak üzere tarihin en büyük beyinlerinden bazılarını etkiledi.



Bu liste, milyar dolarlık şirketler kuran Sir Richard Branson ve Steve Jobs gibi girişimcileri, Walt Disney, John Lennon, Keira Knightley gibi yaratıcı isimleri de içeriyor.

Newsweek’in haberine göre, şimdi bilim insanları, disleksisi olan kişilerin, insanlığın hayatta kalmasını sağlayan özel becerilere sahip olduğunu keşfettiler.

OKUMA VE YAZMA KARŞISINDA BİLİMSEL BİR DEĞİŞ TOKUŞ

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan bulgular için, İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Helen Taylor, “Bu araştırma, disleksi olan kişilerin bilişsel güçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak yeni bir çerçeve önermektedir.”

“Disleksisi olan kişilerin yaşadığı zorluk alanlarının, yeni bilgilerin keşfedilmesi ile mevcut bilgilerin kullanılması arasındaki bilişsel bir değiş tokuştan kaynaklandığına inanıyoruz.”

“Bunun tersi, keşif, icat ve yaratıcılık gibi belirli alanlarda gözlemlenen gelişmiş yetenekleri açıklayabilen keşifçi bir önyargıdır” dedi.

YARATICILIK GEREKTİREN ALANLARDA İYİLER

Disleksi, ülke, kültür ve dünya bölgesinden bağımsız olarak genel nüfusun yüzde 20’sine kadar bulunur.

Çalışma, insanların farklı ama destekleyici bilgi işleme yollarında uzmanlaşmak üzere evrimleştiğini öne süren “tamamlayıcı biliş” adı verilen bir evrim teorisine dayanıyor.

Teori, yeni bilginin keşfi ile mevcut bilginin kullanılması arasındaki iyi bilinen bir değiş tokuştan kaynaklanıyor.

Örneğin, sahip olduğunuz tüm yiyecekleri yerseniz, hepsi bittiğinde açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ancak tüm zamanınızı yiyecek aramak için harcarsanız, boşa harcamanıza gerek olmayan enerjiyi boşa harcarsınız.



Dr. Taylor, “Bu takas göz önüne alındığında, disleksili kişilerin okuma ve yazma gibi sömürü ile ilgili görevlerde neden zorluk yaşadıklarını açıklamaya yardımcı olabilir.”

“Ayrıca disleksisi olan kişilerin sanat, mimarlık, mühendislik ve girişimcilik gibi keşifle ilgili yetenekler gerektiren belirli mesleklere yönelmelerinin nedenini de açıklayabilir” dedi.

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