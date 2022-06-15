Bilimsel araştırma: Sabah sertleşme ile uyanan erkeklerde kalp krizi riski düşük

Belçika'da yapılan bir araştırma sabah cinsel organı erekte halde uyanan erkeklerin kalp krizi riskinin çok daha az olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Belçika’da yapılan ve Age and Ageing isimli dergide yayınlanan araştırma uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesi’nde yapılan araştırmada sabah cinsel organı sertleşmiş bir şekilde uyanan erkeklerin kalp krizi ve kalp sağlığı sorunları yaşama riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

“RİSK YÜZDE 22 DAHA DÜŞÜK”

Bilim insanları sabah erekte olmuş bir penis ile uyanan erkeklerin kalp krizi yaşama riskinin daha az olduğunu tespit etti. Araştırmayı yürüten Dr. Leen Antonio, “İktidarsızlık ve sabah ereksiyonu yaşayamamak yüksek ölüm riski ile bağlantılı” dedi.

Uzmanlar sabah erekte halde bir penise sahip olan erkeklerin kalp krizi ya da kalp rahatsızlıklarını y aşama riskinin yüzde 22 daha düşük olduğunu da duyurdu.

Araştırmaya orta yaşlı ve yaşlı 1800 erkek katılırken bir anket düzenlendi. Araştırmayı İngiliz medyasına değerlendiren Dr. Geoff Hackett ise, “Sabah ereksiyonunu kaybetmek damarların ve kalbin doğru çalışmadığını gösteren bir işarettir” dedi. Uzmanlar ayrıca gece saatlerinde erekte olmanın da kan dolaşım sisteminin iyi çalıştığına bir işaret olduğuna dikkat çekti.

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