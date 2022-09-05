Bodrum’un Eflan ablası organlarını bağışladı…

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Bodrum’daki sokak hayvanlarından kadın haklarına kadar birçok sosyal eylemde öncülük eden 87 yaşındaki emekli hemşire Eflan Aytaç’ın ölümü ilçede üzüntü yarattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bodrum Hayvan Hakları Derneği ve Bodrum kadın Dayanışma Derneği üyesi olan Aytaç'ın yaklaşık 40 yıldır Bodrum'da birlikte yaşadığı kızı Elif Aytaç ile birlikte hayvan ve insan hakları ve kadın dayanışma ile ilgili onlarca eyleme öncülük etmiş, sosyal toplum projelerine imza atmıştı.

EŞİNİ 1968 YILINDA 6. FİLO EYLEMİNDE ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Eflan Aytaç'ın eşi Türkiye İşçi Partisi üyesi Ali Turgut Aytaç 16 Şubat 1969 yılında İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kanlı Pazar olaylarında vurularak öldürülmüştü.

Devrimci Kadınlar Birliği’nin kurucusu olan Aytaç’ın kızı ve Bodrum kadın Dayanışma Derneği sözcüsü Elif Aytaç SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ben üç yaşındaydım anne ve babamın hayatı sosyal sorumluluk ve bu ülkenin kadın, insan ve hayvan hakları mücadelesi ile geçti, babam faşistler tarafından öldürüldüğünde ben 3 yaşındaydım, babamın mücadelesini bıraktığı yerden annem sürdürdü. Koah rahatsızlığı vardı ve ölümünün son gününe kadar Bodrum'daki eylemlere katılmaya ve sokak hayvanlarını beslemeye devam etti” diye konuştu.

VÜCUDUNU TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAĞIŞLADI

Aytaç annesinin vücudunu Muğla Sıtkı Koçkan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak kullanılması için bağışladığını belirterek “Yaşadığı sürece insanlık için elinden gelen her şeyi yaptı, hemşireydi, ilçemizdeki tüm sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bu nedenle ölümünden öncede vücudunu tıp öğrencilerinin kullanımı için kadavra olarak bağışladı. Bu nedenle cenazesini üniversiteye teslim ettik, cenaze töreni yapılmayacak” diye konuştu.

ACIMIZ BÜYÜK AMA ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise “Bodrumlular olarak gerçek bir değerimizi kaybettik.

Eflan abla yıllardır verdiği insan hakları ve hayvan hakları mücadelesinde bize her zaman ışık tuttu, yol gösterdi. 87 yaşında eylemlerimizin en önünde giderdi, acımız büyük ama giderken bile tıp öğrencilerine düşündüğü için O'nunla gurur duyuyoruz” dedi.