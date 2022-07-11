Acil servisi bastılar: Doktoru öldürmezsem adam değilim

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine trafik kazasında yaralı olarak getirilen bir kişinin yakınları kayıt işlemleri sırasında taşkınlık çıkartıp doktorların ve hastane görevlilerinin üzerlerine yürüyüp, “Doktoru öldürmezsen adam değilim” gibi tehditlerde bulundu.

Mehmet SERBES

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Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine trafik kazasında yaralı olarak getirilen bir kişinin yakınları kayıt işlemleri sırasında taşkınlık çıkartıp doktorların ve hastane görevlilerinin üzerlerine yürüdü. Hasta yakınları, “Doktoru öldürmezsen adam değilim” gibi tehditlerde de bulundu.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, trafik kazası ile hastaneye getirilen kişiye gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi.

Çukurova Devlet Hastanesi'ne dün akşam saat 21.00 sıralarında ambulansla trafik kazasında yaralanan Ahmet Direkçi getirildi. Acil Servis'te nöbetçi doktor Levent Sönmez yaralıyı değerlendirip ilgili tetkikleri istedi.

Stabil olarak değerlendirilen yaralının kanı alındıktan sonra hemşire tarafından kayıt-barkod alınması istenmesi üzerine ortalık karıştı.

İddiaya göre, yaklaşık 50 kişiyi bulan hasta yakınları yaralı olan yakınlarının durumunun ağır olduğunu iddia ederek bağırmaya başladı. Nöbetçi Dr. Sönmez, hasta yakınlarına yaralının durumunun stabil olduğunu söylemesine rağmen yine iddiaya göre yaralı yakınları doktorun üzerine yürümese üzerine Dr. Sönmez, diğer hastalara bakmak üzere sarı alanı terk etti.

Yaralı Ahmet Direkçi'nin yakınları hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesiyle Acil Servis'te bulunan doktor ve görevlilere saldırıp kamu mallarına zarar verdi. Bazı hasta yakınları da doktorlara, “Doktoru öldürmezsem adam değilim” gibi tehditlerde bulundu.

DOKTORLAR KENDİLERİNİ ODALARINA KİLİTLEDİ

Yaralı yakınlarının saldırıları üzerine Acil Servis'teki tüm doktorlar can güvenliklerini sağlamak için hizmet vermeyi bırakıp kendilerini doktor odasına kilitledi. Bu sırada koridorda bulunan yaralı yakınları doktorlara ve görevlilere ölüm tehditlerini sürdürürken hastaneye zarar vermeye devam etti.

Acil Servis'te doktorlara ve diğer sağlık görevlilerini yönelik saldırı üzerine Sağlık Bakım Hizmet Müdürü, Nöbetçi İdari Hekim ve Başhekim tarafından emniyet müdürlüğü aranarak yardım istendi. Yardım üzerine hastaneye gelen polisler güçlükle saldırgan yaralı yakınlarını sakinleştirip Acil Servis dışına çıkarttı. Olayların durulması üzerine doktorlar ve diğer sağlık görevlileri sağlık hizmeti vermeye devam edebildi.

Doktorlara ve diğer sağlık görevlilerine yapılan saldırının ardından Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar hastaneye giderek başhekim, hastane idarecileri ve nöbetçi personellerden bilgi aldı.

SALDIRIYI KINADILAR

Çukurova Devlet Hastanesi'nde doktorlara ve sağlık görevlilerine yönelik yapılan saldırı üzerine Hekimler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi saldırıyı kınadı.

Hekimler Birliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir” denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi Resmi Twitter Hesabı’ndan yapılan paylaşımda “Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, “o doktoru öldürmezsem adam değilim” dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı.”denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi’nin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız!

Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok! Hasta bakmaya başlandı Emniyet ekibi burada. Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi. Emniyet desteği ile çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz. Yöneticimiz arkadaşlarımızın yanında ve SES Genel Merkezi takip ediyor.”

Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği de yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğinin yazılı açıklamasında, dün saat 21.00 civarında acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi.

Bunun üzerine adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Acil servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir.

Olay sosyal medyada ‘Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı’ şeklinde haberleştirilmiştir.

Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun ‘acil servisin basılması’ şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki ‘acil servisin hizmet vermediği’ yorumu da gerçek dışıdır.”

ZEYDAN KARALAR: İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI KINIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Karalar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çukurova Devlet Hastanesi acil servis bölümüne 50 kişilik bir grup tarafından düzenlenen alçak saldırı bayram günümüzü kabusa çevirdi. Pandemiye rağmen hayatlarını hiçe sayarak üstün fedakarlıkla bizlere bakan hekimlerimize ve tüm sağlıkçılarımıza yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz.

Toplumun tüm birimlerini bu konuda acil harekete geçmeye davet ediyoruz. Hem de çok acil. Sağlık sisteminin bozukluğuna ve kapasitelerinin çok üstünde çalışma temposuna dayanan sağlıkçılarımızın omuzlarına bir de can güvenliği kaygısı eklemeye kimsenin hakkı yok.

Canımızı emanet ettiklerimizin canı da tüm topluma, yani her birimize emanet bunu lütfen hiç unutmayalım.”