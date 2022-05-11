Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2022 corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Mayıs’a ait verilere göre, 129 bin 362 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 670 yeni vaka tespit edilirken 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 711 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Mayıs verilerine göre, dün 134 bin 646 test yapılmıştı. Dün, bin 858 vaka tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 511 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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