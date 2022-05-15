Bütün ilçe hastaneye akın etti… Belirtiler aynı

Konya’nın Ereğli ilçesinde birçok vatandaş, bulantı, ishal ve kas ağrısı şikâyetiyle hastanelere akın etti. Ereğli ilçe kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır” denildi.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Ereğli ilçesinde birçok vatandaşın, bulantı, ishal ve kas ağrısıyla hastanelere başvurması üzerine ilçede alarm verildi.

“HASTANE KORİDORLAR ANA BABA GÜNÜ GİBİ”

CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluğa ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Gönülal paylaşımında, “Ereğli Devlet Hastanesi koridorları ana baba günü gibi. Bulantı kusma kas ağrısı şikayetleriyle gelenlerin sayısı 1 saatte 250'yi geçmiş…Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yetkilerden sorunun bir an önce çözülmesini Ereğli halkı için bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“VAKA SAYISI ARTIŞININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ”

Hastaneye başvuruların artması üzerine Ereğli İlçe Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada vaka sayısının artışının nedeninin henüz bilinmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artış ile ilgili olarak ilgili tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır.

Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır.

Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır.”