CHP Covid-19 Danışma Kurulu’ndan aşı çağrısı

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, salgının hala geçmediğine dikkat çekerek aşının önemine vurgu yaptı. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kurul, "Yurttaşlarımızı bilimin sesine kulak vermeye ve aşılarını yaptırmaya çağırıyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Covid-19’un geçtiğimiz iki yıla göre daha az görülmekle birlikte toplum sağlığı ve bireylerin sağlığı açısından önemini halen koruduğunu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, salgına ilişkin bulguların küresel olarak artış gösterdiğine dikkat çekilerek, aşının önemi vurgulandı.

3.2 MİLYON KİŞİNİN ÖLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Salgın sürecinde bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyar insana toplam 13 milyar doz aşı uygulandığı belirtilen CHP Kurulu, “mRNA aşıları ağır hastalığı ve ölümü belirgin şekilde engellemektedir. ABD'de yapılan bir değerlendirmede aşılama ile birlikte 120 milyon kişinin enfekte olmasının, 18.5 milyon kişinin hastaneye yatmasının ve 3.2 milyon kişinin de ölmesinin önüne geçildiği bildirilmiştir. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verileri açıklamadığı için kaç kişinin ölmesinin engellendiği bilinememektedir” açıklamasını yaptı.

BAKANLIK YAN ETKİLERLE İLGİLİ VERİ AÇIKLAMADI

“Covid-19 aşılarının riskli gruptakiler başta olmak üzere tüm topluma (çocuklar dahil) uygulanması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullanan Kurul, “Güvenilir, saygın kurumların web sayfalarında bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre mRNA aşılarının ‘güvenli’ olduğu açık bir şekilde bildirilmektedir. Nadir görülebilen bazı yan etkilere ilişkin bilgiler de paylaşılmaktadır. Ülkemizde aşılama sonrası istenmeyen etkileri izlemeye yönelik bir sistem olmadığından bu tür verilere ulaşmamız maalesef olanaklı değildir. Sağlık Bakanlığı'na, aşıların uygulamaya girdiği ilk günden bu yana aşı etkililiği ve yan etkilerle ilgili verileri açıklama çağrımıza, Bakanlık bugüne kadar maalesef olumlu yanıt verememiştir” dedi.

“AŞI HAYAT KURTARIR”

Aşının önemine vurgu yapılan açıklama şu sözlerle son buldu:

– Aşı hayat kurtarır. Covid-19 pandemisinde de güvenli ve etkili aşılar sayesinde küresel düzeyde milyonlarca insanın hayatı kurtulmuş, on milyonlarca insanın hastaneye yatması engellenmiştir.

– Sağlık Bakanlığı ivedi olarak iki değerlikli mRNA aşılarını ve 12 yaşın altındaki çocuklar için kullanılabilecek aşıları ücretsiz olarak uygulanmak üzere sağlamalıdır. Yurttaşlarımızı bilimin sesine kulak vermeye ve aşılarını yaptırmaya çağırıyoruz.

İlginizi Çekebilir Doktorlar Bakan Koca'nın kurduğu hastaneye beyaz önlük bırakacak