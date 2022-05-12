CHP’li Gökçel: Mersin’de hastalar ameliyat olamıyor

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sağlık sisteminde çöküş yaşandığını belirterek “Mersin Şehir Hastanesinde ameliyat olması gereken hastalar ameliyat edilmiyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük projelerinden biri olan “Şehir Hastaneleri” modeli kapsamında ilk olan Mersin Şehir Hastanesi’nde ameliyatların yapılamadığı iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sağlık sisteminin çöktüğünün altını çizdi.

“UZMAN HEKİMLER BİR, BİR AYRILIYOR”

Son yıllarda yurt dışına yüzlerce doktorun gitmesiyle gündeme gelen sağlık sistemine ilişkin CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, şok bir iddiada bulundu. AKP'nin sağlık sistemini ticarileştirdiğini dile getiren Gökçel, “AKP sağlığı ticarileştirdi. Ülkemizi ekonomik krize sokan AKP, sağlıkta da ülkemizi yokluğa mahkûm etti. Rant politikaları yüzünden kamu hastanelerinden uzman doktorlarımız bir, bir ayrılıyor özel hastanelere geçiyor” dedi.

“KURUL KARAR VERİYOR”

Mersin'de hastaların ameliyat edilmediğini öne süren Gökçel, malzeme eksikliğine dikkat çekti. Gökçel, “Mersin Şehir Hastanesinde ameliyat edilmek istenen hastalarımız bir kurul tarafından incelenerek hastalığın durumu ve yaşına göre ameliyat kararı veriliyor. Mersin'in ilçelerinde de sağlık sisteminde sorunlar var. Mut Devlet hastanesinde uzman doktor kadrolarında eksik var. Hastalar Silifke ilçemizde veya Karaman'da tedavi olmaya çalışıyor” diye konuştu.

“ERDOĞAN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen yıl sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıyı hatırlatan Gökçel, “Sektör temsilcileriyle geçtiğimiz yıl bir araya gelen Sağlık Bakanı 3 milyar lira kaynak aktarılarak sıkıntının giderileceğini açıklamıştı. Ancak sıkıntı artarak devam ediyor, AKP'nin rant hırsı yüzünden sağlık sistemimiz çökmüş durumda. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan derhal istifa etmelidir” ifadelerinde bulundu.

ERDOĞAN AÇMIŞTI

Ameliyatların yapılamadığı iddia edilen Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı. Türkiye'de ilk olan Mersin Şehir Hastanesi,15 Mayıs 2018'de Sağlık Bakanlığı tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi akreditasyonu aldı.