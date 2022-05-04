Çift maske ile ilgili şaşırtan araştırma

Araştırmacılar, insanların çift maske kullanırken yanlış bir güvenlik duygusuna sahip olabileceklerini ve bu nedenle sosyal mesafeye dikkat etme veya başka önlemler almada daha özensiz olabileceklerini söylediler.

Sozcu.com.tr

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ABD’de sağlık uzmanları 2021’in başından itibaren çift maske takılmasıyla ilgili çeşitli uyarılarda bulunuyordu. Ancak şimdi araştırmacılar; iki maske takmanın, insanların gereksiz risk almasına neden olan yanlış bir güvenlik duygusu yarattığı için tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

İki bez maske takmanın, yüz ve maske arasındaki boşluklardan daha fazla havanın girmesine neden olduğunu ve havadaki virüs miktarını artırabileceğini buldular. Bilgisayar simülasyon modellerini kullanan çalışma, kumaş maskelere baktı, bu nedenle bulguların hastanelerde kullanılan cerrahi maskeler veya N95’ler için geçerli olmadığı belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar, sıkı oturan iki maske takmanın nefes almada sıkıntılara neden olabileceğini de kaydetti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de daha iyi koruma sağlamak için cerrahi maskenin üzerine bez maske takılmasını öneriyor.

ÖNLEM ALMADA İHMALKÂRLIĞA NEDEN OLUYOR

Florida Eyalet Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden uzmanlar, 100 erkek ve 100 kadın yüzünü temel alarak 3D bilgisayar simülasyonları yaptılar.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan bulgular, maskeden geçebilecek virüs miktarını teorik olarak azaltabileceğini, ancak iki yüze iyi oturan maskenin takılmasının nefes alma zorluklarına da neden olabileceğini söylediler.

İnsanların çift maske kullanırken yanlış bir güvenlik duygusuna sahip olabileceklerini ve bu nedenle sosyal mesafeye veya başka önlemler almada daha özensiz olabileceklerini söylediler.

Araştırmacılar, en etkili N95 ve KN95 maskelerine erişemeyen Amerikalılar için çift maskenin giderek daha popüler hale geldiğini ve bunun da bulguları önemli kıldığını söyledi. Bir bez maskenin ikiden daha iyi olacağını belirtirken, en iyi maske türünün N95 veya KN95 gibi sıkıca oturan maskeler olabileceğine dikkat çektiler.

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