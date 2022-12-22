Çin günde 60 milyon Covid-19 antijen test kiti üretiyor

Covid-19'la mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerinin üretimini artıran Çin'de günlük üretilen antijen test kiti sayısı yaklaşık 60 milyon adede ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Rakamlar, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi Müdür Yardımcısı Huang Guo tarafından paylaşıldı.

Huang, yurtiçi talebi karşılamak üzere yeterli aktif farmasötik içeriğin bulunmasıyla ibuprofen ve parasetamolün üretim kapasitesinin de artmakta olduğunu söyledi.

Çin, Covid-19’a ilişkin ilaç ve diğer malzemelerde fahiş fiyatlarla mücadelesini de hızlandırdı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi’nin verdiği bilgilere göre son iki haftada bu tür yasadışı uygulamaların tespit edildiği 307 vakada toplam yaklaşık 2,58 milyon yuan (yaklaşık 369.300 dolar) ceza kesildi.

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