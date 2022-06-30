Çizim şeklindeki değişiklikler Alzheimer hastalığının habercisi olabilir

Yeni bir araştırmaya göre; insanların kağıt üzerinde çizim yapma şekilleri Alzheimer hastalığına yakalanma riskleriyle ilgili ipucu veriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyindeki değişiklikler hem hafızayı hem de hareketlerin nasıl kontrol edildiğini etkileyebileceğinden çizim, kişinin erken Alzheimer hastalığı olup olmadığına dair ipuçları sağlar. Araştırmacılar da halihazırda insanların Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığını teşhis etmek için çizim yaparken ne kadar zorlandıklarına bakıyorlardı; ancak bu teknik, Alzheimer için nadiren kullanılıyordu.

Yeni çalışma, insanların ne sıklıkla durakladığı, çizimlerinin hızı ve kalemi nasıl tuttukları gibi faktörlere baktı. Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan çalışma, insanların kağıt ve kalem yerine dijital tablet kullanılarak yapılan beş görevin tamamında çizim yapma şekillerinde farklılıklar buldu.

Araştırmaya göre demansı olanlar çizim yaparken daha uzun süre duraklıyor, kalemi sarsıntılı bir hızda kullanıyor.

YÜZDE 75 DOĞRULUK ORANI

Araştırmacılar; 27’si erken evre Alzheimer hastalığı olan, 65’i hafif bilişsel bozukluğu olan ve bu tip rahatsızlığı olmayan benzer yaştaki 52 kişi de dahil olmak üzere 144 kişiyi inceledi. Araştırma ekibi, çalışma için 22 farklı çizim stili ölçüsünü değerlendiren bir algoritma buldular ve bu kişileri yüzde 75 doğrulukla tanımladılar.

Japonya’daki Tsukuba Üniversitesi’nden araştırmanın yazarı Profesör Tetsuaki Arai şunları söyledi: “Sonuçlarımız bilişsel bozukluklar için daha iyi tarama testlerinin yolunu açıyor.”

Arai, hafif zihinsel bozulma belirtilerini erkenden tespit etmenin, birinin bunama geliştirmesini önleyebileceğine veya geciktirebileceğine dikkat çekti. Çalışma, 27 çizim stili ölçümünün hafif bilişsel bozulma ile Alzheimer hastalığı arasındaki farkı söyleyebildiğini buldu.

Profesör Arai şunları söyledi: “Birden fazla görevden elde edilen çizim özelliklerinin kombinasyonunun, bilişsel bozuklukların farklı yönlerini yakalayarak ne kadar iyi çalıştığına şaşırdık.”

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyarıyor: Bu davranış değişiklikleri Alzheimer belirtisi olabilir

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyardı... Bu üç hastalık demans riskini üç kat artırıyor