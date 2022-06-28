Çocuğunu tedavi ettiremeyen anne sağlık müdürlüğü önünde eylem yaptı

Denizli’de DMD hastası oğlunu tedavi ettiremeyen anne sağlık müdürlüğü binası önünde eylem yaptı. Oğlunun fizik tedavi alması gerektiğini fakat corona salgını sonrası başvurdukları kuruluşların işlem yapmadığını söyleyen Fatma Tiktaş, “Ben artık hastane hastane dolaşıp rapor diye dilenmek istemiyorum” diye konuştu.

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Denizli'de Duchenne Musküler Distofi (DMD) hastası oğlu 28 yaşındaki Ilgaz Memiş'in fizik tedavi alması için başvurmadığı kuruluş kalmadığını söyleyen anne Fatma Tiktaş, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü önünde kısa süren bir eylem yaptı.

“ÖZEL BİR MUMELE BEKLEMİYORUM”

Sesini duyurmaya çalışan Tiktaş, “Corona salgınına kadar tedavi alabiliyorduk. Salgın sonrası başvurduğumuz kuruluşlar rapor istedi. Rapor için çalmadık kapı bırakmadım ama sonuç alamadım. Başkalarına yaptıkları neyse biz de aynı şeyleri istiyoruz.

Özel bir muamele beklemiyorum. Çocuğu engelli duruma düşmüş anne babaların sıkıntılarına biraz ortak olmalarını bekliyorum. Artık bıktım. Ben artık hastane hastane dolaşıp rapor diye dilenmek istemiyorum” diye konuştu.

“MAKİNEYE BAĞLANDIKTAN SONRA NE YAPAYIM?”

DMD hastalığı ile baş etmenin kolay olmadığını söyleyen Tiktaş,

“Oğluma 7,5 yaşında teşhis konuldu. 12 yaşında yürümeyi bıraktı. Aylardır hastanelerde dolaşıyoruz. Daha önce salgın nedeniyle dışarı çıkaramadık. Fizik tedaviyi evde alalım istiyoruz. Çocuk zayıfladığının farkında. Hiçbir memura meramımızı anlatamıyoruz. Oradan oraya yolluyorlar, heyete gidin diyorlar. Hiçbir yer bize çıkar yol bırakmadı.

En son İl Sağlık Müdürlüğü’ne vermek üzere bir dilekçe yazdım. Onu vermeye geldim. Burada yardımcı oldular. Evde Bakım Hizmetleri’ne gittim. Onlar da bilmiyor. Böyle biri vaka var. Bu çocukların fizik tedavi alması lazım.

Zaten bu çocuklar hayattan, her şeyden soyutlanmış durumdalar. Bizim gruptaki çocukların o kadar çok medikal ihtiyaçları var ki; bunların aşağı yukarı hiçbiri karşılanmıyor. Benim çocuğum gittikten sonra, boğazında Trakeostomi denilen şey açıldıktan sonra, makineye bağlandıktan sonra ne yapayım ben?

Ben sigortalı bir insanım. Bu çocuk benim bakımım altında. Ben bu hizmeti alamıyorum. Biz devletten çok pahalı şeyler istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘2,5 SENEDİR TEDAVİ OLAMIYORUM'

Artık tedaviden yararlanamadığını söyleyen Ilgaz Memiş ise;

“Ben kas hastalığı gereği 11 yıldır Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviden yararlanıyordum. Sağlık durumum yeterli iken yüzme havuzuna gidebiliyordum. Ben zaten yeterince evden dışarıya çıkan bir insandım.

Lakin bu corona virüs döneminde risk oluşturduğu için evden dışarıya çıkmalarım azaldı. Baya zayıfladığım için artık eskisi gibi evden dışarıya çıkarken taşınmam, bir yerden bir yere gitmem zor.

Ayrıca Göğüs hastalıkları riski taşıdığımdan, benim bu tedaviyi evde almam lazım. Bu Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi'nin çıkardığı yönetmeliği benim sorunumu çözüyor. Ama buradaki doktorlar daha önce hiç rapor vermediği için, başlarına iş almamak uğruna bir işlem yapmıyorlar.

Yani ülkedeki memur da, ülkedeki personel de, acaba bir şey olursa işimizden olur muyuz diye belki o korkuyla bunlardan çekiniyor. Sorunum budur. İki buçuk senede tedavi olamıyorum” diye konuştu.