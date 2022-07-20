Corona virüs aşılarında hatırlatma dozu kuyruğu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Trakya’daki hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vatandaşların corona virüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından, yeni aşı randevuları açılmıştı.

Hatırlatma dozu uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar; Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki hastanelerin aşı polikliniklerinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırıyor.



Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren hatırlatma dozlarını olmak için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıraya girdi.

Beşinci doz aşısını olan Kadriye Çavuşoğlu, aşının önemine değinerek, “5’inci doz aşımı oldum. Şimdiye kadar hastalığa yakalanmadım. Herkese tavsiye ediyorum aşı olmalarını. Buradan herkese sesleniyorum, lütfen aşınızı olunuz, sağlığınızı kaybetmeyiniz” dedi.

Daha önce korona virüse yakalanan Avni Savaş ise çok zor zamanlar geçirdiğini vurgulayarak herkesi aşı olmaya çağırdı. (İHA)