Corona virüsü ile diyabet arasında bağlantı var mı? Araştırma yayınlandı

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsüne yakalanan kişilerde tip 2 diyabet görülme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Pandeminin ilk günlerinden bu yana, COVID-19’a yakalanan diyabetli kişilerin ciddi hastalık ve hatta uzun süreli COVID geliştirme riski altında olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Ancak son araştırmalar, virüse yakalanmanın diyabet geliştirme riskini de artırabileceğini ortaya koydu.

Salgının erken evrelerinde COVID-19 hastalarını tedavi eden birçok doktor, hastalar diyabetik olmasa bile kan şekerlerini yönetmekte zorlandıklarını belirledi. ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma ise, corona virüsüne yakalanan kişilerin yüzde 30’a kadar diyabet geliştirebileceğini ortaya koydu.

CORONA VİRÜSÜNE YAKALANMAYANLARA GÖRE BÜYÜK FARK VAR

Yapılan araştırmalar sırasında tespit edilen hemen hemen tüm vakalarda, vücudun yeterli insüline dirençli hale geldiği veya yeterince insülin üretmediği diyabet tip 2 gözlemlendi.

Bununla birlikte, SARS-CoV-2 ile diyabet arasındaki bağlantının sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da var olduğu vurgulandı. Ocak 2022’de Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 15 aylık bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. COVID-19’a yakalandıktan 30 gün veya daha uzun süre sonra, 18 yaşın altındaki kişilerin herhangi bir diyabet geliştirme riskine bakıldı. Çalışma, COVID-19’u olanların, enfeksiyondan 30 gün veya daha fazla süre sonra diyabet geliştirme olasılığının COVID-19 olmayanlara göre yüzde 166 olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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