Corona virüsü vakaları yüzde 24 arttı
İngiltere'de corona virüsü vaka sayıları tekrar artışa geçti.
Corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama İngiltere’den geldi…
İngiliz yetkililer ülkedeki güncel corona virüsü vaka sayısını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ülkede son bir haftada 5.726 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Bu sayı bir hafta öncekine göre yüzde 24 artış gösterdi. Geçen hafta 4.602 insanda Covid-19 tespit edilmişti.
Corona virüsünün yeni varyantlarıyla birlikte vaka sayılarının arttığına dikkat çeken uzmanlar maske takma uyarısında bulunarak vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi.