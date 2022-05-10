Corona virüsünde son durum açıklandı! Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 7 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Mayıs Salı gününe ait verilere göre, 134 bin 646 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI BİN 900’E YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, bin 858 yeni vaka tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte bin 511 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.16, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.46 olarak belirlendi.

Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 825 bin 933, 2’nci dozda 53 milyon 44 bin 519 ve 3’üncü dozda 27 milyon 765 bin 115 olmak üzere 147 milyon 576 bin 861 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 1542 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 9 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, bin 542 vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 109 bin 958 test yapılmış ve bin 463 kişi sağlığına kavuşmuştu.