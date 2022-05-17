Corona virüsünde son durum: Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 7 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Mayıs Salı gününe ait verilere göre 138 bin 894 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI BİN 600’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, bin 608 yeni vaka tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte bin 219 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN BİN 254 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 16 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, bin 254 vaka tespit edilirken 4 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 128 bin 957 test yapılmış ve bin 358 kişi sağlığına kavuşmuştu.