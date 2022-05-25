Corona virüsünden ölen öğretmen zorla işe çağırılmış

İşe gelmekten korkan 42 yaşındaki bir öğretmenin Covid-19'dan hayatını kaybetmesinden sonra, salgın esnasında İngiltere'de sağlık ve güvenlik yasalarının çiğnendiği tespit edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

42 yaşındaki Donna Coleman, İngiltere’deki Burnley Koleji’nde çalışırken 14 Aralık 2020’de corona virüsüne yakalandıktan sonra geçen yıl ocak ayında öldü.



Daily Mail’in haberine göre, Coleman, testte pozitif çıktıktan sonra bile, sosyal mesafenin olmadığı ve havalandırmanın yetersiz olduğu bir ofiste diğer iki personelle birlikte çalışıyordu.

Ayrıca kendi maskelerini ve el dezenfektanını getirmek zorunda kaldı ve hastalanmadan önce kız kardeşine, “İşimden korkuyorum, içeri girmemeyi göze alamam. Personel odamızda 15 kişiyiz ve sosyal mesafe uygulanmıyor” dedi.

Ölümünün ardından Health ve Safety Executive (HSE) tarafından yapılan bir soruşturma, kolejin virüsün patlak vermesi sırasında personel ve öğrenci güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu tespit etti.

NOEL PARTİSİ BİLE DÜZENLENMİŞ

Raporda, kolejdeki personelin Covid-19’a yakalanırlarsa “yakın temaslarını” bildirmemeye teşvik edildiği ortaya çıktı.

Üstelik Coleman’ın testlerinin pozitif çıkmasından dört gün sonra, tüm yasaklara rağmen, kolej “tüm personel için” Noel partisi de düzenlemeye devam etti.

Coleman’ın ailesi dava açarken aileyi destekleyen Üniversite ve Kolej Birliği, okulun “personel ve öğrencilerin hayatını tehlikeye attığını” söyledi.

Burnley Koleji konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Covid-19 her 8 kişiden birinde kalp iltihabı oluşturabilir

İlginizi Çekebilir Corona virüsü hafif atlatanlarda en çok nefes darlığı şikayeti görülüyor