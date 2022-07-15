Corona yeniden hortladı: Vakalar yüzde 1500, ölümler yüzde 63 arttı

Türk Tabipleri Birliği TTB, Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, Omicron’un yeni varyantı BA.5’in Türkiye’de yapılan PCR testlerinin yüzde 83’ünde çıktığını söyledi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, TTB ve Sağlık Meslek Örgütlerinin Covid-19 salgınında yeni bir dalganın hızlanarak tırmandığı, vaka sayılarında çok ciddi artışlara neden olduğunu doğruladı.

Covid-19 polikliniklerine başvuran kişi sayısı ve pozitiflik oranlarının belirgin olarak arttığına dikkat çeken TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, “Resmi salgın verilerine göre 04 -10 Temmuz haftasında Covid-19 vakaları, bir önceki haftaya göre yüzde 105, ölümler yüzde 24 arttı. Böylece salgının yeniden tırmanışa geçtiği Haziran başına göre vakalar yüzde 1500, ölümler yüzde 63 artmış oldu” dedi.

“VAKALARIN ÇOĞUNDA TEST YAPILMADIĞI ANLAŞILIYOR”

Yaman, salgının seyrini görmek açısından, açıklanan sayılardan öte, haftadan haftaya artış oranlarının daha önemli olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

*Vakaların büyük kısmına test yapılmadığı anlaşılıyor. Örneğin büyük şehirlerimizden bir hastanede test pozitiflik oranı yüzde 40'a ulaşmış durumda.

*Bu, toplumda bulaşmanın çok yaygın olduğunun bir göstergesi. Aynı yerde Şubat başında vaka sayılarında zirvenin yaşandığı ilk Omicron dalgasında pozitiflik oranı yüzde 45 idi.

*Oysa Şubat'ta Türkiye genelinde açıklanan vaka sayıları 100 bini geçiyordu şu an ise 17 bin civarı.

*Ayrıca Şubat ayında da testlerin yetersiz kaldığı ve şu anki varyantın daha bulaşıcı olduğu düşünüldüğünde Türkiye'de salgının çok küçük bir kısmının kayıt altına alınabildiği söylenebilir.

“ALINAN ÖRNEKLERİN YÜZDE 83'ÜNDE BA.5 GÖRÜLDÜ”

Vaka sayılarındaki tırmanışın, ilk Omicron varyantına göre daha bulaşıcı olan yine Omicron ailesinden BA.5 varyantının Türkiye'de ortaya çıkması ve yayılmaya başlamasıyla uyumlu geliştiğini belirten Yaman şunları söyledi:

*Her ne kadar Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki varyant bilgilerini kamuoyuna açıklamaktan kaçınsa da bu bilgileri paylaştığı uluslararası veri tabanından takip edebiliyoruz.

*Bu bilgilere göre Türkiye'de Haziran başında Omicron ailesinden olan BA.5 varyantı yayılmaya başladı ve Haziran sonu baskın hale geldi.

*27 Haziran-11 Temmuz dönemi icin en son paylaşılan varyant bilgisine göre ise BA.5 varyantı Türkiye'deki PCR testlerinden alınan örneklerin yüzde 83'ünde görüldü.