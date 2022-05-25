Coronada son durum belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Mayıs’a ait verilere göre, 137 bin 573 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 260 yeni vaka tespit edilirken 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 225 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Mayıs verilerine göre, dün 118 bin 852 test yapılmıştı. Dün, 905 vaka tespit edilirken, 5 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 19 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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