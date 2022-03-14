Coronada son durum ne? İşte 14 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Mart 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 319 bin 649 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 24 bin 404 yeni vaka tespit edilirken 133 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 38 bin 812 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Mart verilerine göre, dün 298 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 426 vaka tespit edilirken, 138 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 bin 568 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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