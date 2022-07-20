Coronada vakalar arttı, ilk tedbir kararı geldi

Coronada açıklanan son tablo vakalardaki hızlı artışı gözler önüne serdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından salgına karşı bir dizi tedbir kararı alındı.

Kemal ATLAN

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Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre; bir hafta içinde 117 bin 95 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetmesinin ardından, tedbirler yeniden gündeme geldi.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

CORONA HASTASI BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLMEYECEK

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle mücadele kapsamında şu kararlar alındı:

* Covid 19 vaka sayıları nedeniyle ilimizde bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid 19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine,

* Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid 19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına,

* Covid 19 hastalarının başvuracağı Covid 19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

ESOGÜ’DE GÖREVLİ DOKTORLAR İHTİYAÇ HALİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE VERİLECEK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenmesine de karar verdi. 102 sayılı kararda da şu ifadeler yer aldı:

“COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilmişti. COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görev alan asistan doktor, doktor, uzman doktor ve yan dal uzman doktorların, ihtiyaç halinde ve talep doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü emrine görevlendirilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.”

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