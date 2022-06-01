Coronada yeni karar! Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona vakalarıyla ilgili alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Coronada yeni bir dönem daha başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’dan itibaren güncel corona tablosunun haftalık yayımlanacağını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.” dedi.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 31 Mayıs verilerine göre, dün 128 bin854 test yapılmıştı. Dün, 975 vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 946 kişi sağlığına kavuşmuştu.