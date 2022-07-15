Covid-19 hastalarında en çok görülen belirti (semptom) değişti

2019'un son haftalarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan Covid-19'un en çok görülen belirtileri değişti.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının öksürük, baş ağrısı, koku ve tat kaybı ve yüksek ateş gibi bilinen semptomları yeni mutasyon ve varyantlarla şekil değiştirmeye başladı.

İngiltere’de Covid-19 hastalarında görülen belirtilerin sıralandığı Zoe Covid Araştırma Uygulamasında en çok görülen hastalık semptomlarının sırası değişti. Eskiden corona virüsü salgınında en çok görülen yüksek ateş, öksürük ve tat-koku kaybı gibi belirtilerin daha nadiren görülmeye başlandığı ortaya çıktı.

Verileri inceleyen bilim insanları ve uzmanlar, artık en çok görülen semptomun boğaz ağrısı olduğunu açıkladı. Corona virüsü bulaşan kişilerde en çok görülen belirtinin artık boğaz ağrısı olduğunu aktaran uzmanlar, baş ağrısı ve burunda tıkanıklığın da öne çıktığını duyurdu.

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının başında tat-koku kaybı en sık rastlanan semptomlardan biriydi. Araştırmada ayrıca öksürük, çatallı ses, hapşırmak, halsizlik ve kas ağrısının da yaygın semptomlardan bazıları olduğu kayıtlara geçti.

Araştırma sonuçlarını inceleyen Zoe’nin kurucusu Profesör Tim Spector, “Eğer soğuk algınlığı ve grip gibi belirtiler gösteriyorsanız, Covid-19 olma ihtimaliniz iki kat yüksek” dedi.