Covid-19 pandemisi gut hastalığını da artırdı

Veriler, Covid-19 karantinası sırasında aşırı yemek yeme ve egzersiz yapmamanın gut hastalığında büyük bir artışı tetiklediğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Gut, bir zamanlar “kralların hastalığı” olarak biliniyordu, ancak rakamlara göre, pandemi karantinaları sırasında aşırı yemek yeme ve daha az egzersiz yapma nedeniyle gut sebepli hastane başvuruları arttı.

NHS Digital istatistiklerine göre, İngiltere’de, 2021/22 arasında 234.000 hasta, gut hastalığına yakalanarak hastaneye kaldırıldı ve vaka sayısı üç yılda yüzde 20 arttı. Aynı dönemde obezitede de önemli bir artış oldu.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, birçok vakanın Covid-19 karantinaları sırasında oturarak zaman geçirdiğini ve evden çalışırken daha fazla atıştırmalık ve abur cubur yemiş olabileceğini söyledi.

SEBEBİ VÜCUTTAKİ FAZLA ÜRİK ASİT

Gut, ani ve şiddetli eklem ağrısına neden olan bir tür inflamatuar artrittir. İnsanlığın bilinen en eski hastalıklarından biridir ve tarihi Mısırlılara kadar uzanır.

Semptomlar genellikle ayak başparmağınızdaki ani ve şiddetli eklem ağrısını içerir, ancak ayaklarınızdaki, ellerinizdeki, bileklerinizdeki, dirseğinizdeki veya dizlerinizdeki diğer eklemlerde de bulunabilir.

Bazı insanlar, etkilenen eklem üzerinde sıcak, şişmiş, kırmızı deriden muzdarip olabilir. Vücutta çok fazla ürik asit bulunmasından kaynaklanır, bu da eklemlerde ve çevresinde sodyum ürat kristallerinin birikmesine neden olarak ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir.

Dayanılmaz ağrıya neden olabilir, ancak ağrı ve şişlik düzelmezse genellikle ilaçlar veya steroidler ile tedavi edilebilir.

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