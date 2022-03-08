Covid-19’a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde corona virüsüne yakalanan 49 yaşındaki hemşire Fatma Top Kurt, hayatını kaybetti. Kurt, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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27 yıldır Erdemli Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Fatma Top Kurt, Covid 19’a yakalandı. Durumu ağırlaşan Kurt, Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kurt, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Hemşire Kurt için bugün 27 yıl görev yaptığı Erdemli Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hastanenin idarecileri, sağlık personelleri, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Dua edilmesi sonrası Kurt’un naaşı Türbe Asri Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.