Doğum kontrolü de zamlandı

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ürünleri kondom ve doğum kontrol haplarının fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 35 zamlandı.

Deniz AYHAN

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İğneden ipliğe gelen zamlardan doğum kontrol yöntemleri de nasibini aldı. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ürünleri kondom ve doğum kontrol haplarının fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 35 zamlandı.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, doğum kontrol yöntemlerine erişimde yaşanan sıkıntılar için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Ünsal, “Doğum kontrol yöntemlerinde yaşanan fahiş artış, vatandaşın doğurmama hakkını engelleyecek seviyeye ulaştı. Bu durum hastalıkların bulaşmasına da hız kazandıracak” dedi.

Ünsal, doğum kontrol yöntemlerine erişimde yaşanan sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Son dönemde resmi enflasyonun üzerinde zamlanan doğum kontrol yöntemlerine pek çok vatandaşın ulaşmakta sıkıntı yaşadığını belirterek, kanunla koruma altına alınan doğum kontrolü hakkının tüm vatandaşlar için ulaşılabilir kılınması gerektiğini belirtti. Ünsal, HIV ve HPV gibi cinsel yolla bulaşan ve prezervatif kullanımıyla engellenebilecek enfeksiyonların yayılma hızında yaşanan artışın da hızlanabileceği uyarısında bulundu.

İKTİDAR ZORLAŞTIRDI

İktidarın, doğum kontrol yöntemlerine erişimi bilinçli bir politika ile zorlaştırdığını iddia eden Ünsal'' İktidar, bilinçli olarak halkın önemli bir kesiminin özel hayatına doğrudan müdahale etmektedir'' dedi.

Ünsal Aile Sağlık Merkezlerinin (ASM) de aile planlaması ve doğum kontrol yönetimi konusunda son derece yetersiz kaldığını belirterek ‘'Hazır bulunması gereken doğum kontrol hapları ve kondomlar ASM’lerin birçoğunda yoktur. Bu da çağdışı, işlevsiz ve sağlığa zararlı doğum kontrol yöntemlerine yönelimi arttırmaktadır” dedi.