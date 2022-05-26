Dr. Çiftçi: Maymun çiçeği virüsü 64 yıldır var

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Çiftci SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Maymun çiçeği hastalığının pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini söyleyen Çiftçi, "Maymun çiçeği virüsü 64 yıldır var. Soğuk algınlığı, grip gibi solunum yolu belirtileriyle ortaya çıkıyor" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Çiftci SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Corona virüsü sonrası yeni bir pandemi endişesine değinen Çiftçi, “Bu virüs yeni değil, ilk olarak 1958'de Belçika’da maymunlarda tespit edildi. İnsanlara da bulaştığı 1970 yılında Kongo’da çiçek hastalığıyla mücadele sırasında ortaya çıktı” dedi ve şunları söyledi.

YÜZDE 85 BAĞIŞIKLI VAR

– Çok yakın temas ile geçiyor. Soğuk algınlığı, grip gibi solunum yolu belirtileriyle ortaya çıkıyor. Ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik oluşuyor. Lenf bezlerinde şişme görülüyor. Üç hafta içinde tedaviye ihtiyaç olmadan kendiliğinden iyileşiyor, bağışıklığı azalmış kişiler ve küçük çocuklarda ise ölümcül olabiliyor. Çocukluğunda çiçek aşısı olan 50 yaş üzeri kişilerde yüzde 85 bağışıklık var.

VAKALAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

– Vücut sıvılarının temasıyla, bunun içinde tabii damlacık enfeksiyonu, solunumla, öksürükle, hapşırıkla çıkan damlacıklar burada etken olabilir. Ama en sık görülen cildin temasıyla bulaşabiliyor. Şu anda bize bildirilen İngiltere, İspanya ve Portekiz’de vakaların kümelendiğini görüyoruz. Diğer ülkelere de tam birbirleriyle ilişkisi bilinmese de vakalar ortaya çıkmaya başladı.

YÜZDE 85 KORUYOR

– Maymun çiçeği virüsünün bir aşısı var. Ama şimdiye kadar böyle çok nadir ortaya çıktığı için bu aşı stoklarda çok az miktarda bulunuyor. Türkiye’de olduğunu da zannetmiyorum. Eğer bu yayılacak olursa hızla bu aşının üretimi ve kolaylıkla uygulanması mümkün olacak. Yaşı 50'nin üzerinde olanlar malum küçükken çiçek aşısı olmuşlardı. Bu aşın yüzde 85 oranında koruyor. O bakımdan ileri yaştakiler biraz daha korunmalı.