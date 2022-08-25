DSÖ: Bu yıl 1 milyon insan Covid-19’dan öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu hafta, bu yıl şimdiye kadar bildirilen 1 milyon ölümle ilgili trajik dönüm noktasını geçtik” dedi.

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Covid-19 salgının dünya çapında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını ile gelişmelere değinerek, “Bu hafta, bu yıl şimdiye kadar bildirilen 1 milyon ölümle ilgili trajik dönüm noktasını geçtik. Sadece bu yıl 1 milyon insan Covid-19'dan ölürken bu ölümleri önlemek için gerekli tüm araçlara sahipken, Covid-19 ile yaşamayı öğrendiğimizi söyleyemeyiz” dedi.

Ghebreyesus, tüm ülkelerin nüfuslarının yüzde 70'ini Covid-19'a karşı aşılamaya yönelik çabalarını güçlendirmelerini ve bir kez daha tüm sağlık çalışanlarını, yaşlıları ve yüksek risk altındaki kişileri aşılanması yönündeki çağrısını yineledi.

Bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların yüzde 100’ünün aşılandığını aktaran Ghebreyesus, “Ancak, çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Düşük gelirli ülkelerdeki sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü de dahil olmak üzere, dünya nüfusunun üçte biri aşılanmamış durumda” dedi

Dünya çapında salgının başlamasından bu yana 603 milyon 775 bin 634 kişide Covid-19 tespit edilirken, 6 milyon 481 bin 386 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKALARI YÜZDEN 20’DEN FAZLA DÜŞTÜ

Amerika kıtasında maymun çiçeği vakalarının artmasına rağmen haftalık bildirilen vaka sayısının küresel olarak yüzde 20’den fazla düştüğünü aktaran Ghebreyesus, “Salgının ilk aşamalarında, rapor edilen vakaların çoğu Avrupa’daydı ve daha küçük bir oran Amerika’daydı. Bu durum şimdi tersine döndü” dedi.

Avrupa’da maymun çiçeği salgının yavaşladığına dair işaretler olduğunu aktaran Ghebreyesus, “Bununla birlikte, özellikle Latin Amerika’da, yetersiz farkındalık veya halk sağlığı önlemleri, salgının alevlerini körüklemek için aşılara erişim eksikliği ile birleşiyor” dedi.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE 1 EBOLA VAKASI DOĞRULANDI

Bu haftanın başlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2018-2020 Ebola salgınının merkez üssü olan kuzeydoğudaki Beni kasabasında 1 Ebola vakasını doğrulandığını açıklayan Ghebreyesus, vaka ile temaslı olan 179 kişinin tespit edildiğini belirtti.

Son büyük Ebola salgının 2020’de sona erdiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün bu vakaya yanıt vermek ve daha fazla bulaşmayı önlemek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sağlık yetkililerini desteklemeye devam edeceğini aktardı.

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