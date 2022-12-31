DSÖ ve Çin’den olağanüstü Covid-19 toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'den yetkililer bir araya gelerek mevcut Covid-19 durumunu ele aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık’ta DSÖ ile Çin arasında üst düzey katılımlı bir toplantı gerçekleşti. Görüşmede, Çin’de Covid-19 vakalarında artış, mevcut salgın durumu hakkında daha fazla bilgi talebi ile DSÖ’nün daha fazla uzmanlık ve desteğinin sunulması gibi konular gündeme geldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi’nden üst düzey yetkililer, DSÖ’ye Çin’in salgınla mücadele, varyantların izlenmesi, aşılama, klinik bakım, iletişim ve Ar-Ge alanlarındaki stratejisi ve eylemleri hakkında bilgi verdi.

DSÖ, Çin’den vakalara ilişkin verileri yeniden düzenli olarak spesifik ve gerçek zamanlı olarak aktarmasını, virüs numunelerinin DNA dizilimi, hastaneye yatışlar dahil olmak üzere hastalığın etkisi üzerine veriler, yoğun bakım ünitesine kabuller, ölümler, bağışıklık ve başta 60 yaş üzeri nüfus olmak üzere aşılama durumuyla ilgili verileri talep etti.

ÇİN’E DESTEK SAĞLAYACAK

DSÖ yetkilileri, daha yüksek risk altındaki kişileri, ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı korumak için aşılama ve hatırlatma dozu aşılarının önemine değindi. Çin’e virüsün DNA dizilimi, klinik yönetimi ve etki değerlendirmesi güçlendirmesi yönünde çağrıda bulunan DSÖ, bu alanlarda Çin’e destek sağlamaya istekli olduğunu da belirtti.

DSÖ, Çinli bilim insanlarını, örgütün Covid-19 uzmanlık kurullarına daha etkin katılmaya da davet etti. DSÖ yetkilileri, Çin ve küresel toplumun doğru risk değerlendirmeleri oluşturması ve etkili yanıtlar bildirmesine yardımcı olabilmek için takibin ve zamanında veri paylaşımının önemine de değindi. (AA)

İlginizi Çekebilir Çin'deki Covid-19 salgını, İngiltere ve Hollanda'yı harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir Endonezya'da Covid-19 yasakları kaldırıldı