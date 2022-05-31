Düzenli kahve içmek ömrü uzatıyor. Şeker kullansanız bile…

Kahve tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkileri yeni bir araştırmayla daha ortaya kondu. Buna göre, az miktarda şeker de koysanız günde 2-4 fincan kahve içmek ölüm riskini önemli oranda azaltıyor. Ama uzmanların bazı uyarıları var.

Sozcu.com.tr

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Kahve içmenin ömrü uzattığı, yeni bir araştırmayla daha doğrulandı.

Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacıların İngiltere'deki vakalar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, günde 2-4 fincan kahve içmek ölüm riskini neredeyse üçte bir oranında azaltıyor.

AZ MİKTARDA ŞEKER ETKİLEMİYOR

Kahve tüketiminin yaşam süresini uzattığı yönündeki araştırmalar daha önce de gündeme gelmişti ancak son araştırmada kahvede şeker kullanmanın etkileri de incelendi. Elde edilen sonuçlara göre az miktarda şeker kullanımı kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkisini engellemiyor.

50'li yaşlardaki 170 bin sağlıklı İngiliz’den alınan örneklerle yapılan araştırmada, bu kişilerin kahve tüketimi ve şeker kullanıp kullanmadıkları incelendi. Şekersiz kahve içenlerin kahve içmeyenlere göre erken ölüm riskinin yüzde 29 daha düşük olduğu görüldü. Şekerli kahve içenlerde de oranlar benzer düzeydeydi.

Ancak araştırmacılar, kahve tiryakilerinin genelde kahveye az miktarda şeker eklediğini belirledi. Ayrıca kahveye fazla şeker ya da krema koymanın da obezite, diyabet ve kalp hastalığı riskini artırdığı belirtildi.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Araştırmada, aşırı miktarda kahve tüketmenin ise ölüm riskini düşürmekten ziyade artırdığına dikkat çekildi.

Daha önce yapılan araştırmalarda da düzenli kahve tüketiminin, kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskini önemli ölçüde azalttığı görülmüştü.

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