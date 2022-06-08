Eczacılar, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmesini istiyor

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, 2009 yılından beri güncellenmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) sebebiyle birçok meslektaşının maddi sıkıntılar çektiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyat kararnamesinde gerekli iyileştirmelerin yapılması çağrısında bulundu.

Kemal ATLAN

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9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmemesi nedeniyle birçok meslektaşının sıkıntı çektiğini ve kredilerle ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

“İLAÇ FİYATLARI ARTTIKÇA KARIMIZ AZALIYOR”

2009 yılından beri güncellenmeyen bir İlaç Fiyat Kararnamesi olduğunu ifade eden Kamış, “Takdir edersiniz ki ticarette sattığınız ürüne zam geldiğinde karlılığınızda artacak diye sevinirsiniz. Biz eczacılar ise ilaca zam geldiğinde adeta üzülüyoruz. Çünkü ilaç fiyatları arttıkça kararnameye göre karlılığımız azalıyor. Bizler insan sağlığını öncelikle konumda tutan bir meslek grubu olmamıza rağmen ticari hayatta da var olabilmemiz için giderlerimizi karşılayacak potansiyele sahip olmamız gerekir” dedi.

“İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ’NDE İYİLEŞTİRME YAPILMALI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İlaç Fiyat Kararnamesi’nde güncelleme çağrısında bulunan Kamış şunları söyledi:

* İlaç Fiyat Kararnamesi sebebiyle birçok meslektaşımız maddi sıkıntılar çekmektedir. Eczanelerimizin çoğu kredi ile ayakta durmaktadır. 2009 yılının şartlarına göre düzenlenmiş bir fiyat kararnamesinin günümüzde ve bu enflasyonist ortamda uygulanıyor olmasını bizler anlamlandıramıyoruz. O yıldan bugüne kadar yapılan zamlarla ilaç fiyatları oldukça artmıştır.

* Biz eczacılar halkımızın ucuz ilaca ulaşımını her daim savunmuşuzdur. Bizlerin kar marjını belirleyen İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre de ilaç fiyatlarına zam geldikçe karlılığımız azalmaktadır. 2009 yılından beri personel maaşlarına, kiralara, çalışanlarımızın sigortalarına, elektriğe, doğalgaza gibi temel giderlerimize gelen zamlar ortadadır. Bunlar karşısında biz eczacıların dayanacak gücü kalmamıştır.

* Biz eczacıların bunca zamandır yaptığı fedakarlıkları anlatmaya sanırım lüzum yoktur. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı bunlardan sadece biridir. Bu gidişe bir dur denilmezse belki meslek hayatımızda en çok kullandığımız cümleyi yakında eczanelerimiz kapanınca hastalarımız bize söylemeye başlayacak. Çok geçmiş olsun!