Eczacılar Türkiye genelinde eylem kararı aldı

Eczanelerde birçok ilaç bulunamıyor, hastalar eli boş dönüyor, eczacılar ile tartışmalar yaşanıyor. Türk Eczacıları Birliği, Türkiye genelinde ‘’Eylem kararı’’ aldı. 16 Ekim Pazar günü Ankara’da büyük miting düzenlenecek.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Türk Eczacıları Birliği, Türkiye genelinde eylem kararı' aldı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, “16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle büyük eczacı mitinginde olacağız” dedi.

MESLEĞİMİZ EKONOMİK TEHDİT ALTINDA

Üney yaptığı açıklamada toplumun doğru, etkin ve güvenilir ilaca erişimi ve toplum sağlığının korunması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını dile getirdi ve şunları söyledi:

– Üzerlerine titrenmesi ve korunması gereken eczacıların adeta kaderlerine terk edildi. Taleplerimize karşılık bulamıyoruz; hak ettiğimiz değeri göremiyoruz. 25 Eylül Dünya Eczacılar gününü bizler ülkemizde bu sene bayram havasında kutlayamıyoruz ama ekonomik tehdit altındaki mesleğimize sahip çıkıyoruz.

KREDİYLE BORÇLARIYLA AYAKTA DURUYORUZ

– En temel işletme giderlerimizi dahi karşılayamadan, ecza depolarına olan borçlarımızı kredi borçlarıyla kapatarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Onun için “şimdilik” kaydıyla açığız.

– Yarın, ne olacağını biz de bilmiyoruz. Hem meslektaşlarımızı hem de hastalarımızı mağdur eden ilaç yokluklarına dur diyoruz. Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini arttıracak projelerimizi defalarca sağlık otoritelerine sunduk. Ama maalesef hep görmezden gelindi. Artık tek ses, tek yürek seslenmek için meydanlardayız.

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