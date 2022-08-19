Eczacılardan gülümseten video: Zor bulunan ilaçlara ulaşınca…
İlaç dağıtımındaki sıkıntılar nedeniyle vatandaşların ilaca ulaşamaması yüzünden eczacıların hedef alınmasına, Eczacı Cem Kılınç gülümseten bir video ile yanıt verdi. Kılınç, hastaların ulaşmakta güçlük çektiği iki kutu ilaç geldiğinde ne kadar mutlu olduklarını, ilaç kutularına horon oynatarak gösterdi.
Ödeme sıkıntısı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yüzünden yaşanan ilaç kıtlığı eczacıları isyan ettirdi. Eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirdi.
İlaç bulduklarında en az hastalar kadar sevindiklerini göstermek isteyen Eczacı Cem Kılınç, güç bulunan iki kutu ilaca horon oynattı.
Gülümseten görüntüleri “İlaç Krizi. Hastaların aylardır ulaşamadığı ilaçlardan 2 kutu gelince eczacılar.
Sağlığınız için, bulamadığınız ilaca ulaşabilmek için, ödediğiniz ilaç farklarına ses çıkarmak için eczacınızın mücadelesine ortak olun” ifadeleriyle paylaştı.