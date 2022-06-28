Eklem romatizması rahatsızlığı olanlara güzel haber

Yapılan bir çalışma, egzersiz ve konuşma terapisinin, eklem romatizması (romatoid artrit) olan binlerce hastanın yaşadıkları yorgunlukla savaşmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’daki Aberdeen ve Glasgow Üniversiteleri’nden araştırmacılar, eklem romatizması olan hastalarda yorgunluğun nasıl azaltılacağını inceledi.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, çeşitli inflamatuar romatizmal hastalıkları olan 368 kişi için üç bakım türünü karşılaştırdılar.

Katılımcılara ya telefonla fiziksel aktivite programları ile bilişsel davranışçı terapi ya da olağan bakım verildi.

Egzersiz grubundakiler 30 hafta boyunca 45 dakikalık beş tane bire bir seans alırken, konuşma terapisi alanlar aynı süre içinde ortalama sekiz seans aldı. Olağan bakım grubuna da yorgunlukla ilgili bir eğitim kitapçığı verildi.

ÇALIŞMALAR İŞE YARADI

Araştırmacılar, konuşma terapisi veya egzersiz terapisi alanların, olağan bakım alanlara kıyasla yorgunluk düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu.

Lancet Rheumatology’de yayınlanan çalışmaya göre, tedavinin tamamlanmasının ardından altı ay boyunca faydalar devam etti. Bu müdahaleleri alanlar, normal bakım alanlara kıyasla daha iyi uyku, zihinsel sağlık ve yaşam kalitesi bildirdiler.



Araştırmanın çoğunu Aberdeen Üniversitesi’nde yürüten, ancak şu anda Glasgow Üniversitesi’nde bulunan Profesör Neil Basu, “Müdahalelerin, tedavinin bitiminden altı ay sonra bile katılımcılar için iyileştirmelere yol açtığını görmek cesaret verici” dedi.

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